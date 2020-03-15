رانيا منصور بإطلالة جذابة من أمام البحر.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت رانيا منصور وهي أمام البحر ترتدى قميص مقلم وبنطلون جينز، وانتعلت حذاء أنيقا باللون البنى وتركت شعرها الأسود منسدلا على بطريقة مميزة.









وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطوله هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠.









يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.





الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.



