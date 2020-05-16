بفستان أورانج.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة وصورة قديمة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "متل اليوم من سنة.. cannes ياما كان".
وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة مميزة وجذابة، حيث كانت ترتدي فستانا باللون الأورانج الناعم الطويل، ومزود بقطعة من الدانتيل الناعم.
ورفعت ريا أبي راشد شعرها بطريقة ذيل الحصان وتركته منسدلا إلى الخلف على ظهرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها.
وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.
واختارت ريا ابي راشد بعض الإكسسورات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين بنفس لون الفستان وبالشكل الدائري، وأسورة باللون الفضي، وحقيبة فضية.
واختارت ريا ابي راشد بعض الإكسسورات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين بنفس لون الفستان وبالشكل الدائري، وأسورة باللون الفضي، وحقيبة فضية.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: