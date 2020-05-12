مع ابنتها .. ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة بسيطة .. شاهد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.





وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وطبيعية خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : My husband baked me a cake, my daughter gave me endless kisses & everyone i know, fans, family, friends, colleagues sent me messages from all over the world... I always say it and it is always true: i'm the #LuckiestGirlInTheWorld .. So much love & sooo many millions of thank yous to all of you!..

وتعني : زوجي قام بخبز كعكة لي، وأعطتني ابنتي قبلات لا نهاية لي،ولكل المعجبين ، والعائلة ، والأصدقاء، والزملاء أرسلوا لي رسائل من جميع أنحاء العالم.. الكثير من الحب من الشكر لكم جميعا!.



