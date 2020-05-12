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مرأة

مع ابنتها .. ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة بسيطة .. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:02 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت  لها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على انستجرام. 

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وطبيعية خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : My husband baked me a cake, my daughter gave me endless kisses & everyone i know, fans, family, friends, colleagues sent me messages from all over the world... I always say it and it is always true: i'm the #LuckiestGirlInTheWorld.. So much love & sooo many millions of thank yous to all of you!.. 
وتعني : زوجي قام بخبز كعكة لي، وأعطتني ابنتي قبلات لا نهاية لي،ولكل المعجبين ، والعائلة ، والأصدقاء، والزملاء أرسلوا لي رسائل من جميع أنحاء العالم.. الكثير من الحب من الشكر لكم جميعا!.

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وظهرت ريا أبي راشد بتيشرت قطن باللون الرمادي بأكمام طويلة وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، او ارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بإطلالة ناعمة وطبيعية.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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