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مرأة

مع ابنتها.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها بممارسة الرياضة في المنزل

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:18 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، حيث ظهرت ريا ابي راشد وهي تلعب رياضة داخل المنزل برفقة ابنتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: When my world is turned upside down, my baby girl always lifts me up ❤، وتعني: عندما ينقلب عالمي راسا على عقب فإن ابنتي الصغيرة دائما ما تجعلني ارتفع إلى الأعلى.

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وظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي بلوفر باللون الأبيض، واختارت عليه بنطال كاروهات باللون الرمادي المخطط باللون الأسود، والأبيض، مع ارتداء شراب على قدميها باللون الأبيض والأسود.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما لم تتكلف في وضع المكياج على الغطلاق، حيث اختارت ان تظهر بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

ولم تتكلف ريا ابي راشد في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اكتفت بإطلالة طبيعية وبسيطة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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