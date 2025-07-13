الأولى على التعليم الزراعي.. هاجر طارق: كنت بذاكر 5 ساعات وسألتحق بكلية الزراعة

قالت الطالبة هاجر طارق الأول مكرر على دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات انها كانت تذاكر 5 ساعات يوميًا.

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وأشارت هاجر الحاصلة على مجموع 483 درجة بنسبة 89.44% انها سوف تلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس لاستكمال دراستها لتصبح مهندسة زراعية.

ووجهت هاجر الشكر لأسرتها لدعمها طوال فترة الدراسة والامتحانات.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم – للمرة الرابعة – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي – زراعي – تجاري – فندقي ، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني – التكنولوجيا التطبيقية).