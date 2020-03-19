بملابس رياضية.. ريا أبي راشد توجه رسالة لمتابعيها عن كورونا

رسالة لمتابعيها عبر التعليق على صورتها، وهو ما دفع متابعيها لتأييد رأيها.

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت ريا بإطلالة جذابة للغاية، حيث

Exercise at home #stayhomestaysafe #خليك_بالبيت

#corona .. وتعني: مارسوا التمارين الرياضية في البيت.. خليك بالبيت.





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وظهرت ريا أبي راشد وهى ترتدى ترنج باللون الأسود والأحمر، فكانت البلوزن باللون الأحمر، فيما كان االبنطال باللون الأسود، وهو ما ابرز من رشاقتها بشكل كبير، مع اختيار حذاء رياضي باللون الأسود.





وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع الكحل الأسود داخل عينيها مع الآي شادو، فيما قامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.





ولم تتكلف ريا أبي راشد في ارتداء الاكسسورات على الإطلاق، وظهرت بإطلالة طبيعية للغاية، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



