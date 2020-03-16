البقاء في المنزل أمان .. ريا أبي راشد تنشر صورًا جديدة مع زوجها

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة جذابة بصحبة زوجها وعلقت قائلة: "البقاء في المنزل والبقاء في أمان .. بالامتنان للإنترنت لتسهيل التباعد الاجتماعي. أحبكم جميعًا من Cammaranos ❤❤❤ corona"

وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent و بكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كاري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

