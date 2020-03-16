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منوعات

البقاء في المنزل أمان .. ريا أبي راشد تنشر صورًا جديدة مع زوجها

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:58 ص
ريا ابي راشد وزوجها
ريا ابي راشد وزوجها
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محمد بدران

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة جذابة بصحبة زوجها وعلقت قائلة: "البقاء في المنزل والبقاء في أمان .. بالامتنان للإنترنت لتسهيل التباعد الاجتماعي. أحبكم جميعًا من Cammaranos ❤❤❤ corona"

يذكر أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.


وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent و بكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كاري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.


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