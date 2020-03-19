في المنزل.. هازال كايا تظهر بإطلالة طبيعية مع طفلها

نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة مميزة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، حيث إنها التقطت صورة سيلفي مع طفلها حديث الولادة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت هازال كايا على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Stay home,stay safe .. وتعني: المكوث في المنزل يعني البقاء سالما.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي تيشرت باللون الأبيض، وقامت برفع شعرها الى الوراء بطريقة ناعمة وانسيابية للغاية، وهو ما ابرز من جمال ملامحها.
فيما لم تتكلف هازال كايا في وضع المكياج، حيث اكتفت بالظهور بدون اى مساحيق تجميل على الإطلاق، وهو ما أبرز جمال ولون عينيها الخضراء المميزة.
ولم تختر هازال كايا ايضا اي اشكال من الاكسسوارات، حيث اكتفت في الصورة بأن تحمل صغيرها على كتفيها حيث ظهر في الصورة من الخلف.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت هازال كايا على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Stay home,stay safe .. وتعني: المكوث في المنزل يعني البقاء سالما.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي تيشرت باللون الأبيض، وقامت برفع شعرها الى الوراء بطريقة ناعمة وانسيابية للغاية، وهو ما ابرز من جمال ملامحها.
فيما لم تتكلف هازال كايا في وضع المكياج، حيث اكتفت بالظهور بدون اى مساحيق تجميل على الإطلاق، وهو ما أبرز جمال ولون عينيها الخضراء المميزة.
ولم تختر هازال كايا ايضا اي اشكال من الاكسسوارات، حيث اكتفت في الصورة بأن تحمل صغيرها على كتفيها حيث ظهر في الصورة من الخلف.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..