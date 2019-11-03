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مرأة

تخنت أوي .. إطلالات هازال كايا تشعل السوشيال ميديا بعد حملها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:19 م
الفنانة التركية هازال
الفنانة التركية هازال كايا
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حياة عبد العزيز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"انستجرام"، صورا للفنانة التركية هازال كايا، الشهيرة بشخصية فريحة.

وأثارت الفنانة هازال كايا جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، وتعرضت للتنمر والسخرية، وتم نشر الصور على صفحاتهم الشخصية معلقين عليها "الحمل بهدلها، وهي بنت كانت أحلى"، كما نشروا صورتين لها بجانب بعضهما قبل وبعد الزواج للمقارنة.

ظهرت هازال كايا برفقة زوجها مرتدية بدلة رياضية باللون البينك، مع عدم وضع الميك أب، وحملت شنطة باللون الموف في الذهبي، واستكملت اطلالتها بالحلق الدائري الفضي.

ومن خلال إطلالة أخرى في إحدي الأسواق التجارية ظهرت بشميز واسع مشجر باللون الزيتي، وهوت شورت جينز، وانتعلت هاف بوت اسود، ووضع النظارة على شعرها.
تخنت أوي .. إطلالات هازال كايا تشعل السوشيال ميديا بعد حملها
تخنت أوي .. إطلالات هازال كايا تشعل السوشيال ميديا بعد حملها
تخنت أوي .. إطلالات هازال كايا تشعل السوشيال ميديا بعد حملها
تخنت أوي .. إطلالات هازال كايا تشعل السوشيال ميديا بعد حملها
تخنت أوي .. إطلالات هازال كايا تشعل السوشيال ميديا بعد حملها
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