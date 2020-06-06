بـ فستان أحمر.. شاهد ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة على غلاف مجلة

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت على غلاف مجلة "فوجو" بإطلالة جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستانا طويلا وواسعا باللون الأحمر الناري، بأكمام طويلة بتصميم مميز من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا على ظهرها بشكل مبلل بطريقة ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والسموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه.
واختارت ريا ابي راشد بعض الإكسسوارات الناعمة لتبرز من رقة وجمال إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر المميز.
واختارت ريا ابي راشد بعض الإكسسوارات الناعمة لتبرز من رقة وجمال إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر المميز.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..