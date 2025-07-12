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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الغرفة التجارية بسوهاج تبحث مشكلات أصحاب المخابز بحضور قيادات التموين

سوهاج
سوهاج
ولاء عبد الكريم

في إطار حرص الغرفة التجارية بسوهاج على دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، عقد النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء شعبة المخابز وعدد من أصحاب المخابز بالمحافظة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع ووضع آليات فعالة للتعامل معها.

ترأس الاجتماع عبد الملاك جاد حنّا الله، رئيس شعبة المخابز، بحضور الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وعفت رفعت أغابيوس وكيل مديرية التموين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الغرفة، من بينهم أحمد اللبان، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ومؤمن الشاوري، مدير عام الغرفة.

وخلال الاجتماع، أكد النائب خالد أبو الوفا أن الغرفة تتعامل بجدية كاملة مع كل القضايا التي تمس احتياجات المواطن اليومية، وعلى رأسها ملف المخابز، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمعيشة ملايين المواطنين.

وقال أبو الوفا: اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية للاستماع إلى مشكلات أصحاب المخابز على أرض الواقع، والعمل سويًا على رفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المعنية، بما يضمن توازن المنظومة واستمرارية تقديم الخدمة بأفضل جودة.

وأضاف: "نعي تمامًا التحديات التي يواجهها القطاع، من مشكلات في التوريد، وتكاليف التشغيل، وآليات توزيع الدقيق، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على التنسيق المستمر مع وزارة التموين لإيجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق، تحقق العدالة بين جميع الأطراف."

وشدد أبو الوفا على أن الغرفة ستظل داعمًا قويًا لأصحاب المخابز في مختلف مراكز المحافظة، وستحرص على متابعة تنفيذ أي إجراءات يتم الاتفاق عليها لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

من جانبه، أكد عبدالملاك جاد حنّا الله، رئيس شعبة المخابز، أن الحوار المفتوح مع الغرفة التجارية وقيادات التموين يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة التحديات المتراكمة، مشيرًا إلى أن أصحاب المخابز حريصون على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة في تقديم رغيف الخبز المدعم، لكنهم بحاجة إلى بيئة عمل مستقرة وداعمة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الشعبة والغرفة ومديرية التموين، لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع أي مستجدات أولًا بأول إلى الجهات المختصة.

القطاعات الحيوية بسوهاج الغرفة التجارية القطاعات بالأمن الغذائي

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