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مرأة

فى البحر.. ريا أبي راشد تتألق بـ الأسود الجذاب.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:21 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريا ابى راشد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة داخل المركب فى البحر.

وتألقت بها ريا ابى راشد، بفستان انيق وجذاب باللون الأسود، ومطعم بنقشات بسيطة باللون البيج الذى يبرز عن جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا ابى راشد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك .

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.

واختارت مجموعة بسيطة من الأكسسوارات الفضية التى تبرز جمال إطلالتها.
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