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بـ جمبسوت جذاب.. هيدى كرم بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:50 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيدى كرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة.

وتألقت بها هيدى كرم، مرتدية جمبسوت أنيق وناعم باللون البيج الفاتح، وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، كما حملت حقيبة يد باللون الأسود لتتناسب مع إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدى كرم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها مع لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون الأحمر.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات التى تتناسب مع ظهورها عبارة عن سلسلة حول الرقبة باللون الأسود.
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