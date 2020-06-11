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فن

بصورة من الكواليس.. هيدي كرم تروج لبرنامجها الجديد

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:09 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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ميرنا محمود
نشرت النجمة هيدى كرم صورة جديدة من كواليس برنامجها الجديد "راجل واتنين ستات" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وروجت النجمة هيدى كرم لبرنامجها الجديد بعنوان: "راجل واتنين ستات".

وعلقت على الصورة: "#راجل_و_اتنين_ستات"

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالى:

القمر هيدي كرم، كلنا مستنين، من نجاح لنجاح يا جميلة، ربنا يوفقك دايما 

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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
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