بصورة من الكواليس.. هيدي كرم تروج لبرنامجها الجديد

لنجمة هيدى كرم صورة جديدة من كواليس برنامجها الجديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت ا"راجل واتنين ستات"









وعلقت على الصورة: "#راجل_و_اتنين_ستات"





وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالى:





القمر هيدي كرم، كلنا مستنين، من نجاح لنجاح يا جميلة، ربنا يوفقك دايما





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