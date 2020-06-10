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مرأة

بإطلالة بيضاء.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:59 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورا جديدة  لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.

وعلقت ريا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت  : Always a red lipstick girl 💄💋 #Selfie.. وتعني: سأكون دائما فتاة احمر الشفاه .


وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض بكتف وكتف وبقصة مختلفة من الأكتاف، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا على ظهرها بشكل  انسيابي وناعم للغاية وقامت بإسداله على احد جانبي كتفيها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر السموكي ايز، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

واختارت ريا ابي راشد بعض الإكسسوارات  الناعمة لتبرز رقة وجمال إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الأبيض  اللؤلؤ المميز.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Always a red lipstick girl 💄💋 #Selfie

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on

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