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ثقافة

بنسبة إشغال 25 ‎%‎ وإجراءات احترازية.. عبد الدايم: عودة الفعاليات الثقافية يعد مردودا إيجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الثقافى والفنى اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لبدء تنفيذ خطط استئناف العمل تدريجيا فى جميع المواقع الثقافية والفنية اعتبارا من منتصف شهر يوليو المقبل.

وخلال الاجتماع قالت عبد الدايم إن عودة الفعاليات الثقافية والفنية يعد مردودا ايجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة والمتمثلة فى الالتزام بشغل نسبة 25 ‎%‎ فقط من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الثقافية واتخاذ التدابير الوقائية الصحية ومراعاة مسافات التباعد إلى جانب طرح دليل إرشادي توعوى للحفاظ على السلامة العامة للجمهور ، مؤكدة انه جارى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات فى جميع المواقع.

وأوضحت أن القرار يشمل المتاحف ومعارض الفنون التشكيلية - عروض السيرك القومى - مسارح الدولة - عروض دار الأوبرا - الندوات والأمسيات الثقافية والفكرية - استكمال بعض الانشطة التى كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا - منح التراخيص الخاصة بالمصنفات الفنية.

وتابعت أن الأنشطة ستبدأ المسارح المفتوحة التى تم إنشاؤها خلال فترة الصيف ، وتابعت انه سيتم استمرار تقديم الخدمات الثقافية الالكترونية اون لاين من خلال قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمى لها على شبكة الانترنت وتطوير واثراء محتواهما ، واعربت عن سعادة الوسط الثقافى والفنى بالقرار وعودة الجمهور الى مقرات التنوير والذى يعد الطاقة المولدة للحراك الابداعى ، مشيرة الى ان البرامج التى تم اعدادها تعكس دور الثقافة والفنون فى المجتمع باعتبارهما من الركائز الهامة للتنمية والتطور.
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