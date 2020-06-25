محمد فضل: أبوريدة ومجاهد لم يتدخلا في لائحة النظام الأساسي

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن استيائه من هجوم البعض علي اللجنة الخماسية، بسبب لائحة النظام الأساسي الجديدة، التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، مشيرً إلى أن الحديث عن تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد عضو مجلس الادارة السابق، عار تمامًا من الصحة.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "المهندس هاني عضو المكتب التنفيذي لم يتدخل في وضع أي بند من بنود اللائحة، وكذلك أحمد مجاهد الذي يعد من أقوي الأسماء لائحيًا في الكرة المصرية".













ونفي فضل وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أنه لم يختلف سوي مرة وحيدة مع الدكتور جمال محمد علي عضو اللجنة، وانتهي الأمر تمامًا.



