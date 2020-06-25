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رياضة

محمد فضل: أبوريدة ومجاهد لم يتدخلا في لائحة النظام الأساسي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:44 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن استيائه من هجوم البعض علي اللجنة الخماسية، بسبب لائحة النظام الأساسي الجديدة، التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، مشيرً إلى أن الحديث عن تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد عضو مجلس الادارة السابق، عار تمامًا من الصحة. 

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "المهندس هاني عضو المكتب التنفيذي لم يتدخل في وضع أي بند من بنود اللائحة، وكذلك أحمد مجاهد الذي يعد من أقوي الأسماء لائحيًا في الكرة المصرية". 



ونفي فضل وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أنه لم يختلف سوي مرة وحيدة مع الدكتور جمال محمد علي عضو اللجنة، وانتهي الأمر تمامًا.


كما فجر محمد فضل مفاجأة أثناء عمله في لجنة التعاقدات في  الاهلي مؤكدا أنه نجح في الحصول على توقيع لورش مهاجم منتخب جنوب أفريقيا وصاحب هدف الأولاد في مرمى المنتخب الوطني.

وقال محمد فضل إن الأهلي والزمالك كانا على علم بتأجيل مباراة القمة قبلها بفترة كبيرة لدواع أمنية.
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