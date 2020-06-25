زلزالان يضربان اليابان ونيوزيلندا دون توجيه إنذار بحصول تسونامي

ذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب قبالة سواحل اليابان، وآخر بقوة 5.5 درجة ضرب بعد ساعات قليلة نيوزيلندا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الخميس، أنه تم تحديد مركز الزلزال الأول على عمق 25 كيلومترا، على بعد 40 كيلومترا من منطقة شيبا في شرق طوكيو. ولم يتم توجيه إنذار بحصول تسونامي.

من جهتها، قدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوة الزلزال بـ6.2 درجة.. مشيرة - على موقعها الإلكتروني - إلى أنه لا يوجد خطر بحدوث تسونامي.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الزلزال الذي وقع الساعة 4.47 بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان ضواحي طوكيو.

وكان زلزال آخر وصلت قوته إلى 6.3 درجة قد ضرب - الأسبوع الماضي - مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان، يوم السبت الماضي، دون أن يثير خطر وقوع تسونامي.