AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزالان يضربان اليابان ونيوزيلندا دون توجيه إنذار بحصول تسونامي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب قبالة سواحل اليابان، وآخر بقوة 5.5 درجة ضرب بعد ساعات قليلة نيوزيلندا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الخميس، أنه تم تحديد مركز الزلزال الأول على عمق 25 كيلومترا، على بعد 40 كيلومترا من منطقة شيبا في شرق طوكيو. ولم يتم توجيه إنذار بحصول تسونامي.
من جهتها، قدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوة الزلزال بـ6.2 درجة.. مشيرة - على موقعها الإلكتروني - إلى أنه لا يوجد خطر بحدوث تسونامي.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الزلزال الذي وقع الساعة 4.47 بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان ضواحي طوكيو.
وكان زلزال آخر وصلت قوته إلى 6.3 درجة قد ضرب - الأسبوع الماضي - مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان، يوم السبت الماضي، دون أن يثير خطر وقوع تسونامي.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال وقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، مبينة أن مركزه على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.
Advertisements

ترشيحاتنا

وفري فلوسك.. طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

حسن الشافعي ينشر فيديو مع شيرين عبد الوهاب.. وحسام حبيب يعلق: والله لأوريكم

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

خالد عكاشة: السودان بدأت دخول مرحلة الأكثر جدية في مفاوضات سد النهضة..فيديو

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

AdvertisementS

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا

بالدولار واليورو.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد