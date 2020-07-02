الناس في بلادي.. محمد منير يطرح أغنيته الجديدة

كتب الفنان محمد منير منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلنا طرحه أغنية "الناس فى بلادى".

يذكر أن أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليها حاليًا من مونتاج ومكساج.





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محمد منير كان بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي.





كشف المنتج مصطفي إسماعيل، عن موعد طرح أغنية "الناس في بلادي" الذي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير.



