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فن

الناس في بلادي.. محمد منير يطرح أغنيته الجديدة

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:21 ص
محمد منير
محمد منير
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أحمد إبراهيم
كتب الفنان محمد منير منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلنا طرحه أغنية "الناس فى بلادى".
 
يذكر أن أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليها حاليًا من مونتاج ومكساج.

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محمد منير كان بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي.

كشف المنتج مصطفي إسماعيل، عن موعد طرح أغنية "الناس في بلادي" الذي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير.

الأغنية تم إنتاجها خصيصا احتفالا بثورة 30 يونيو العظيمة فمن المقرر طرحها يوم الجمعة المقبلة 3 يوليو، وهي إهداء للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري. 
الناس في بلادي.. محمد منير يطرح أغنيته الجديدة
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