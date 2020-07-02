بيجامة وروب.. ابنة عمر الحريري تهدي وزارة الثقافة مقتنيات والدها

قررت ابنة الفنان عمر الحريرى "ميريت" إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، بعض مقتنيات والدها.





وفضلت "ميريت"، أن تهدى المركز عددا من المقتنيات الخاصة بوالدها؛ فى إطار دعم المشروع الفني لوزارة الثقافة الذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.





اقرأ أيضا





وكانت المقتنيات التي أهدتها ميريت إلى المركز عبارة عن 2 روب وبدلة وبيجامة.





كما أهدت ابنة عمر الحريرى إلى المركز نظارة طبية و رخصة القيادة الخاصة والباسبور وتذكرة طيران ومحفظة شخصية وبعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة وشهادات تقدير حصل عليها الفنان الراحل من جهات مختلفة و دعوات لمهرجانات.



