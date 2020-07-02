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فن

بيجامة وروب.. ابنة عمر الحريري تهدي وزارة الثقافة مقتنيات والدها

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:58 ص
عمر الحريرى
عمر الحريرى
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أحمد إبراهيم
قررت ابنة الفنان عمر الحريرى "ميريت" إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، بعض مقتنيات والدها.

وفضلت "ميريت"، أن تهدى المركز عددا من المقتنيات الخاصة بوالدها؛ فى إطار دعم المشروع الفني لوزارة الثقافة الذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق. 

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وكانت المقتنيات التي أهدتها ميريت إلى المركز عبارة عن 2 روب وبدلة وبيجامة. 

كما أهدت ابنة عمر الحريرى إلى المركز نظارة طبية ورخصة القيادة الخاصة والباسبور وتذكرة طيران ومحفظة شخصية وبعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة وشهادات تقدير حصل عليها الفنان الراحل من جهات مختلفة ودعوات لمهرجانات.

يذكر أن عمر الحريري رحل عن عالمنا في 16 أكتوبر عام 2011 عن عمر 85 عاما.
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