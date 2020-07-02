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فن

بعد اتهامها بالتنمر على المحجبات.. القصة الكاملة لأزمة ميس حمدان بسبب شخصية «سماح بادي ماني»

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:14 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة ميس حمدان حالة جدل واسعة؛ بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة، وهو الأمر الذى دفع عددا من متابعيها إلى توجيه الانتقادات إليها. 

نرصد القصة الكاملة لأزمة ميس حمدان وتنمرها على الفتيات المحجبات. 

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ظهرت ميس حمدان فى مقطع فيديو تجسد شخصية فتاة تدعى "سماح" محجبة، وتنتمي للطبقة الشعبية، وأسنانها غير متناسقة بـ "ضب"، معلقة "سماح بادي مانى (من وحي خيالي).. الكاركتر زي اللي بنشوفهم في الافلام والمسلسلات والاسكتشات في السينما والتلفزيون والبرامج الفانتازيا الفكاهيه من وحي الخيال من قديم الازل.. الهدف منه رسم الابتسامه فقط وليس أي شيء تاني وان الشباب بيعاكس الحلوه والوحشه كلهم متضررين.. فنانين كتار عرب واجانب عملو كاراكتارات فانتازيا كتير". 

وتلقت ميس حمدان عددا من التعليقات التى تنتقدها وتهاجمها على تنمرها من الفتيات المحجبات وأصحاب الأسنان غير المتناسقة، فقال أحد متابعيها "ليه التنمر عالناس اللي اسنانها مش مزبوطة؟؟؟ لولا الفينيرز عليكم لكنا شفنا العجب فيكم يا ممثلين! (هو مش الفينيرز بس بصراحة دا فيلر و بوتكس و تاتو و ديرمابن ومايكروبليدنج و سليكون و بلاوي سودا لو بطلتوا تعملوها حتبقوا اقل كمان من اللي بتتريقوا عليهم)!". 

بينما جاء رد ميس حمدان فى تصريحات صحفية، قائلة إن ما تردد غير صحيح، ولم أتنمر على أي فتاة محجبة، وأن شخصية سماح هى أحد ابتكاراتى فى التقليد، وموهبة التلون والتشخيص التى كنت أمارسها فى برنامج "100 مسا". 

وأضافت ميس حمدان "أنها لم تتنمر على المحجبات كما ردد البعض خاصة أن ما ظهر فى الفيديو ليس حجابا فى الأساس، ولم أستوعب حتى الآن سر الهجوم الضارى علىّ، واين التنمر الذى يروج له البعض". 

وأوضحت ميس حمدان "فى الفترة التى نعيشها حاليا والتى تسببت فى اجبارنا على الجلوس بالمنزل قررت ان اقدم كل فترة شخصية من ابتكارى وتصورى ولم يكن هناك نية في ان اتنمر على اى فتاة سواء كانت محجبة او لا فضلا عن اصحاب الأسنان غير المتناسقة".

وكانت ميس حمدان أثارت حالة من الجدل الواسع منذ فترة قصيرة بسبب مشاركتها فى اعلان قطونيل والذى تم إيقاف عرضه بعد حالة من الجلد وظهورها فيه بشكل غير لائق.  
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