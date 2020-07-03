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سيارات

مؤشرات تلف قواعد الفتيس وكيفية الحفاظ عليها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:01 م
مؤشرات تلف قواعد
مؤشرات تلف قواعد الفتيس
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اشرف عطية
يعتبر الفتيس من اهم  الأجزاء في السيارة بجانب المحرك ويتكون الفتيس من عدد من الأجزاء والقطع الميكانيكية الهامة لعملية التشغيل من أهم هذه القطع قواعد الفتيس لان الفتيس بطبيعة عملة يصدر العديد من الاهتزازات التي تؤثر على السيارة والركاب لذلك يتم وضع قواعد الفتيس لتقلل من الشعور بهذة الاهتزازات .

قواعد الفتيس لها ايضا دور هام  وهو تثبيت علبة السرعات او الفتيس بهيكل السيارة، لكي تقوم بامتصاص الاهتزازات والارتجاجات التي تصدر من علبة التروس في السيارة، وبالتالي لا يشعر قائد السيارة والركاب بها.

وتتكون قواعد الفتيس من المطاط والحديد، ومع التطور التكنولوجي والتقني في عالم السيارات في الفترة الأخيرة، أصبحت قواعد الفتيس تصنيع من مادة الفيبر جلاس، وهو ما يعطي أداء أفضل أثناء القيادة، مع الاستمرار في استخدام المطاط حتي الان .

يوجد الكثير من علامات تلف قواعد الفتيس منها حدوث ارتجاجات في السيارة أثناء السير على الطريق، خاصة عند تغيير السرعات أو إذا ما كانت السيارة مزودة بفتيس يدوي وكذلك حدوث اهتزاز كبير في السيارة عند القيادة .

وتوجد طريقة لحماية قواعد الفتيس من التلف وهي تجنب الضغط الفاجئ و المتكرر على دواسة البنزين في السيارة  حتى لا يتحمل المطاط مزيد من الضغط الإضافي أثناء القيام بمهمته .
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