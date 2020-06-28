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سيارات

تحريك الفتيس الأوتوماتيك على "n" في إشارات المرور.. هل هو تصرف صحيح؟

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:13 م
حريك الفتيس الاوتوماتيك
حريك الفتيس الاوتوماتيك علي "n" في اشارات المرور
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اشرف عطية
الكثير من قائدي السيارات الاوتوماتيك يقوم بتحريك الفتيس الي وضع n في اوقات الزحام و اشارات المرور حيث يرى البعض أنه من الضروري لخفض استهلاك الوقود و لراحة الفتيس و المحرك .

علي النقيض تمام يرى بعض السائقين الآخرين أنه يفضل وضع الفتيس على وضع P عند التوقف في الزحام، كما يوجد سائقين يعتقدون أن الوضع D هو أفضل وضع للتحرك السريع عند فتح الإشارة، ونظرًا لتضارب هذه الاعتقادات بين السائقين فقمنا بسؤال الخبراء في هذا المجال لبان ما هو التصرف الصحيح عند التوقف في اشارات المرور والازدحام .

الاعتقاد السائد باختيار وضع N أثناء التوقف في الزحام أمر خاطئ ولا يخفض استهلاك الوقود، بل بالعكس يحدث زيادة في استهلاك الوقود، حيث ثبت أن الوضع المحايد يستهلك لتر كامل من البنزين لكل ساعة يتم استخدامه فيها سواء اثناء الزحام او الحاجة لتسخين السيارة كل يوم .

واكد الخبراء أن جميع الاعتقادات الأخرى خاطئة، وأن أفضل اختيار لوضع الفتيس الاوتوماتيك في الزحام المروري والإشارات الذي يزيد عن 15 ثانية، هو إيقاف المحرك بشكل تام للتوفير في استهلاك الوقود و افادو الخبراء ايضا ان إيقاف المحرك يساهم في تقليل استهلاك المحرك .

ولبيان صحة هذا الامر قامت العديد من شركات السيارات العالمية منها شركة bmw عملاق صناعة السيارات الالماني بإضافة نظام إيقاف وتشغيل أوتوماتيكي للمحرك، حيث يقوم النظام بإيقاف المحرك فور التوقف التام للسيارة، ثم إعادة تشغيله سريعًا فور البدء بالسير مجددًا، وهو ما يعتبر أفضل خيار للسائقين المهتمين بالحفاظ على معدل كفاءة استهلاك البنزين فهذا اكبر دليل علي ان افضل حال للمحرك هو تبطيلة .
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