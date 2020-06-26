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سيارات

أسباب صعوبة الغيارات في الفتيس المانيوال والأتوماتيك

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:01 م
صعوبة الغيارات في
صعوبة الغيارات في الفتيس
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اشرف عطية
يعتبر الفتيس من اهم اجزاء السيارة و الذي يتطلب عناية خاصة لانة من أكثر الأجزاء تكلفة في الصيانة في حال تعطله، لذا يجب الاعتناء به وصيانته بصورة دائمة للمحافظة عليه، ومن الأعطال الشائعة التي قد تصيبه هو صعوبة أو تأخير نقلات الفتيس دون سبب منطقي او واضح و في هذا السياق سنتناول اسباب تأخير نقلات الفتيس المانيوال.

أسباب تأخير نقلات الفتيس المانيوال:
1- تلف دواسة الدبرياج في السيارة .

2- تلف كابل الدبرياج .

3- نقص زيت الفتيس بؤدي إلى تأخير نقلات ناقل الحركة، وفي هذه الحالة ينصح بتفريغ الزيت الموجود في السيارة، وتزويده بزيت جديد، ولا ينصح بتزويد مستوى الزيت دون تجديدة .

4- تلف أسطوانة الدبرياج في السيارة يؤدي إلى تأخير نقلات ناقل الحركة، وتبدأ أعراض تلفه .

5- تلف او كسر تروس الفتيس .


أسباب تأخير نقلات الفتيس الاوتوماتيك:

1-بسبب تلف حساس العادم .

2 تلف حساس السرعة في السيارة .

3- تلف عقل الفتيس .

4- نقص مستوي زيت الفتيس .

5-احتياج الفتيس لسوفت وير جديد و هذا العيب في بعض الموديلات .
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