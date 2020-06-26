أسباب صعوبة الغيارات في الفتيس المانيوال والأتوماتيك

1- تلف دواسة الدبرياج في السيارة .







2- تلف كابل الدبرياج .







أسباب تأخير نقلات الفتيس الاوتوماتيك:







1-بسبب تلف حساس العادم .







2 تلف حساس السرعة في السيارة .







3- تلف عقل الفتيس .







4- نقص مستوي زيت الفتيس .







5-احتياج الفتيس لسوفت وير جديد و هذا العيب في بعض الموديلات .



3- نقص زيت الفتيس بؤدي إلى تأخير نقلات ناقل الحركة، وفي هذه الحالة ينصح بتفريغ الزيت الموجود في السيارة، وتزويده بزيت جديد، ولا ينصح بتزويد مستوى الزيت دون تجديدة .4- تلف أسطوانة الدبرياج في السيارة يؤدي إلى تأخير نقلات ناقل الحركة، وتبدأ أعراض تلفه .5- تلف او كسر تروس الفتيس .