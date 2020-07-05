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سيارات

كيفية استخدام مثبت السرعة بشكل صحيح

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
مثبت السرعة أوتوكروز، هو نظام مفيد إذا تم استخدامه بشكل صحيح فتثبيت السرعة يؤدي  إلى خفض استهلاك الوقود، بالإضافة إلى راحة السائق أثناء الرحلات الطويلة. 

كما أن هناك حالات معينة يكون استخدام الاوتوكروز سبب مخاطر ويجب على قائد السيارة أن يعرف بالضبط كيف ومتى يتم استخدامه.
 
سنجد أن هناك عوامل مصاحبة لاستخدام هذا النظام من ضمنها ظروف الطريق وهل هذه العوامل ملائمة لتشغيل هذه الميزة أم لا.
 
ويعتبر التحكم في السرعة يثبت السرعة التي يحددها السائق وذلك بغض النظر عن أي تضاريس على الطريق  وإذاتم ضبط سرعة السيارة مثلا على 100 كم /ساعة وعندما تدخل السيارة زاوية وكانت السرعة غير لائقة فإن الفرملة في المنعطفات تؤثر على توزان السيارة والذي قد يؤدي بدوره إلى عدم استقرار السيارة.
 
ويتسبب في فقدان السيطرة على العربة وإن لم يكن السائق ماهرًا ويستطيع التصرف بشكل صحيح فد يفقد السيطرة ومن الممكن أن يؤدى إلى حادث

 كما يؤدي تثبيت السرعة إلى عدم الاستقرار في نفس الحارة التي تسير عليها السيارة وتأخير الفرلمة عندما يلزم الأمر خاصة عند الطرق الملتوية




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