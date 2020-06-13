كيف تسيطر على السيارة عند تعطل مثبت السرعة

دائما الشركات العالمية تتسابق لتصنيع السيارات على تزويد سياراتها الجديدة بالعديد من التقنيات الحديثة وذلك من أجل زيادة وسائل الامان والسلامة للسيارةوتتميز هذه تقنية في مثبت السرعة .
وهناك مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها في هذا الموقف الصعب ولكن في البداية يجب التزام الهدوء والتام وعدم الخوف والهلع حتى لا تعرض سيارتك والسيارات التي في الطريق للخطر بسبب تصرف خاطي قام به السائق .
والخطوة التالية أن يقوم بتحرير محرك السيارة وضع الفتيس على الحياد وهو الوضع "N" ثم قم بإطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه وستقوم هذه العملية إلى إعداة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة ومن ثم حتى يتم السيطرة على السيارة .
يعتبر فقدان اتزان السيارة أثناء القيادة على الطريق هو من أكثر الأعطال التي تواجه السائقين وتؤثر على سلامة القيادة لأن تنحرف يمينا ويسارا عند رفع اليدين من على عجلة السيارة.
وهذا الاختلال في السيارة يؤدي إلى انحراف العجل ويرجع إلى عدة أسباب أهمها القيادة على طرق غير ممهدة لفترة طويلة أو بسبب المطبات بالطريق والسير فوقها بشكل غير صحيح مما يحمل السيارة أوزان ثقيلة ويتلف جزءا من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة.
كما سنلاحظ زيادة راحة السائقين أثناء القيادة ولكن في بعض الأحيان تتسب هذه التنقيات في مشاكل كبيرة لقائد السيارة ومنها تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة على الطرق.
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وسنجد أن مثبت السرعة أثناء القيادة غالبا ينتهي بحادث سير لا قدر الله لصعوبة السيطرة على السيارة وإيقافها ولك في حال عدم دراية السائق عن كيفية التصرف في هذه المواقف .
وهناك مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها في هذا الموقف الصعب ولكن في البداية يجب التزام الهدوء والتام وعدم الخوف والهلع حتى لا تعرض سيارتك والسيارات التي في الطريق للخطر بسبب تصرف خاطي قام به السائق .
والخطوة التالية أن يقوم بتحرير محرك السيارة وضع الفتيس على الحياد وهو الوضع "N" ثم قم بإطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه وستقوم هذه العملية إلى إعداة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة ومن ثم حتى يتم السيطرة على السيارة .
إذا وجد السائق أن هذه الطريقة فشلت يجب تبديل ناقل الحركة من وضعية (N) إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (D) ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، مع الضغط على المكابح في نفس الوقت، حتى تتوقف السيارة تلقائيًا.
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إلا ان هذا الفشل في هذه الطريقة يجب التمسك بعجلة القيادة بقوة ثم قم بالضغط على الفرامل بقوة شديد لذلك يجب عندما لم تستجب السيارة حاول برفع فرامل اليد تدريجيا مع الحفاظ على التمسك بالمقود حتى لا تنحرف السيارة ثم قم بفتح نوافذ السيارة بالكامل يساعد اندفاع الهواء وذلك في تقليل سرعة السيارة وغالبا سنجد تلك الطريقة ما تنجح .
يعتبر فقدان اتزان السيارة أثناء القيادة على الطريق هو من أكثر الأعطال التي تواجه السائقين وتؤثر على سلامة القيادة لأن تنحرف يمينا ويسارا عند رفع اليدين من على عجلة السيارة.
وهذا الاختلال في السيارة يؤدي إلى انحراف العجل ويرجع إلى عدة أسباب أهمها القيادة على طرق غير ممهدة لفترة طويلة أو بسبب المطبات بالطريق والسير فوقها بشكل غير صحيح مما يحمل السيارة أوزان ثقيلة ويتلف جزءا من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة.