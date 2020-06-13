كيف تسيطر على السيارة عند تعطل مثبت السرعة

كما سنلاحظ زيادة راحة السائقين أثناء القيادة ولكن في بعض الأحيان تتسب هذه التنقيات في مشاكل كبيرة لقائد السيارة ومنها تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة على الطرق.





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إذا وجد السائق أن هذه الطريقة فشلت يجب تبديل ناقل الحركة من وضعية (N) إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (D) ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، مع الضغط على المكابح في نفس الوقت، حتى تتوقف السيارة تلقائيًا.





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