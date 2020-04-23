AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

5 علامات تجبرك على تغيير عجلة القيادة بسيارتك

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
مع دخول التكنولوجيا جميع المجالات ووصولها إلى صناعة السيارات أصبحت جزءا لا يتجزأ منها كما أنه لا توجد سيارة تخلو من الأجهزة الإلكترونية مثل المرايات ومشغلات الصوت على الرغم أن هناك الكثير من الأشياء في السيارة تبعث ببعض التحذيرات إلا أن عجلة القيادة الشئ الوحيد الذي يخفى عليك عطلة وفيما يلي سنعرض في هذا التقرير علامات إذا وجدتها عليك  تغيير عجلة القيادة لسيارتك.


1- تسريب الزيت
إذا وجدت تسريب للزيت في مكان ركن السيارة فيجب أن تنتبه لأنها دليل على تلف عجلة القيادة فيمكن ان يشير وجود الزيت أيضا على جسم علبة عجلة القيادة.
 

2- اهتزاز عجلة القيادة
تشير الإهتزازات المتكررة لعجلة القيادة إلى وجود مشكلات في محاذاة العجلات لسيارتك ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يشير إلى مشكلات في نظام التوجيه المعزز.
 
3- انزلاق عجلة القيادة
هي واحدة من أكثر العلامات الواضحة على تلف عجلة القيادة فإذا كانت عجلة القيادة تنزلق عندما تحاول الأحتفاظ بها في وضع منعطف فهذا يشكل خطر كبير على الطريق 

4- طقطقة
عند سماعك أصوات طقطقة أو ضجيج أثناء الانحراق بعجلة القيادة فهذا يكون سببه حزام التوجيه وقد يعود السبب إلى عدم وجود سائل توجيه 

5- وزن عجلة القيادة خفيف
تعد من أخطر العلامات لتلف عجلة القيادة هو الشعور بتغير وزنها وتحوله إلى وزن خفيف، يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى انقلاب السيارة على السرعات العالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

أشياء تفعلها يوميا دون قصد تتلف سيارتك

تعرف على كيفية الحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك..صور

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة

تعرف علي أسباب نقص زيت المحرك في السيارة و علاجه

ما هي أعراض تلف فتيس السيارة ؟

ترشيحاتنا

بأمر رئيس الجمهورية.. زيادة المعاشات يوليو المقبل | 5 معلومات

حرب نووية.. سيناريوهات مرعبة تنتظر العالم حال وفاة زعيم كوريا الشمالية

الصحة تحسم الجدل حول تأثير الصيام على الإصابة بـ كورونا

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

السنة دي سنة المواجهة.. رامز جلال ينشر صورة لنجوم برنامجه

عبد العال يكشف عن صاحب اختيارات أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. فيفي عبده وسمية الخشاب تتألقان في أحدث ظهور

زينة تكشف عن بوسترات مسلسل «جمع سالم» ..صور

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد