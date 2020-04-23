5 علامات تجبرك على تغيير عجلة القيادة بسيارتك

مع دخول التكنولوجيا جميع المجالات ووصولها إلى صناعة السيارات أصبحت جزءا لا يتجزأ منها كما أنه لا توجد سيارة تخلو من الأجهزة الإلكترونية مثل المرايات ومشغلات الصوت على الرغم أن هناك الكثير من الأشياء في السيارة تبعث ببعض التحذيرات إلا أن عجلة القيادة الشئ الوحيد الذي يخفى عليك عطلة وفيما يلي سنعرض في هذا التقرير علامات إذا وجدتها عليك تغيير عجلة القيادة لسيارتك.









1- تسريب الزيت

إذا وجدت تسريب للزيت في مكان ركن السيارة فيجب أن تنتبه لأنها دليل على تلف عجلة القيادة فيمكن ان يشير وجود الزيت أيضا على جسم علبة عجلة القيادة.





2- اهتزاز عجلة القيادة

تشير الإهتزازات المتكررة لعجلة القيادة إلى وجود مشكلات في محاذاة العجلات لسيارتك ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يشير إلى مشكلات في نظام التوجيه المعزز.

3- انزلاق عجلة القيادة

هي واحدة من أكثر العلامات الواضحة على تلف عجلة القيادة فإذا كانت عجلة القيادة تنزلق عندما تحاول الأحتفاظ بها في وضع منعطف فهذا يشكل خطر كبير على الطريق





4- طقطقة

عند سماعك أصوات طقطقة أو ضجيج أثناء الانحراق بعجلة القيادة فهذا يكون سببه حزام التوجيه وقد يعود السبب إلى عدم وجود سائل توجيه





5- وزن عجلة القيادة خفيف