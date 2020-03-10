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حوادث

اختلت عجلة القيادة.. مصرع 3 صيادين غرقا بالدقهلية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:06 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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همت الحسينى
لقى 3 صيادين مصرعهم، غرقا بإحدى الترع بمنطقة حادوث بالمنزلة إثر سقوط دراجة بخارية بهم داخل الترعة بإحدى مراكز الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث أمام منطقة حادوث بالمنزلة، أسفر عن مصرع محمد على عطيه ٣٥ عاما، رامى مسعد مسعد السيد ٣٢ عاما ومحمد محمد السيد ٣٠ عاما مقيمو مدينة المطربة.

وتبين أن الأول كان يقود دراجة بخارية ويستقلها معه الآخرين، حيث اختلت عجلة القيادة وسقطت الدراجة بهم في ترعة السلام بمنطقة حادوث بالمنزلة وتم نقلهم لمستشفى الجمالية.

بسؤال والد الأول علي عطية ٦٥ عاما، صاحب محل بقالة وشقيق الثاني ويدعى عمر مسعد السيد ٣٠ عاما عامل، وشقيق الثالث على محمد السيد ٢٧ عاما، صاحب محل بقاله وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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