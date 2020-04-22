AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فرنسا تختار أجمل سيارة لعام 2020 .. تعرف على الفائز

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن رسميا مهرجان السيارات الدولي الفرنسي بدورته السنوية الخامسة والثلاثين عن اجمل سيارة نموذجية لعام 2020 في مهرجان السيارات الدولي والتى حصلت عليها بنتلي طراز EXP 100 GT .

بدأت بنتلي العام الجديد بتألّق مع حصول سيارتها النموذجية المستقبلية طراز  بنتلي EXP 100 GT على تقدير خاص جدًا. فعبر إلقائه الضوء على ما ستكون عليه طبيعة السيارات الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) في العام 2035 .


اقرأ أيضًا :

BMW تقاضى شركة تصنيع توك توك فى الهند.. تعرف على السبب

شاهد.. إنتاج سيارة مقلدة من رنج روفر في الصين.. بالصور

تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور

قال ستيفان زيلاف، مدير التصميم في بنتلي تعليقا على هذه المناسبة وجائزة افضل سيارة ان  " EXP 100 GT أكثر من مجرّد سيارة نموذجية، إذ تمثّل رؤية لمستقبل التنقّل الفاخر المستدام. وهي تقدّم مزيجًا ملهمًا من الأداء، التقنيات والحِرَفية اليدوية الراقية، بينما في الوقت ذاته توفر تجربة جميلة تفاعلية ذكية عاطفيًا. ويسرّنا جدًا الحصول على هكذا تقدير خاص في مهرجان بارز يحظى بمكانة عالية."

تم تصميم بنتلي EXP 100 GT  من الداخل للخارج وهي تستفيد من منصّة كهربائية بالكامل وتعيد تصوّر مفهوم السيارة الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) للعام 2035. وهذا الطراز هو بمثابة عالم للتجارب الفاخرة المشترَكة حيث يعيش السائق والراكب معه المستوى ذاته من المتعة التي تقدّمها الرحلات الاستثنائية المختلفة. ويعكس حضور السيارة وأبعادها الخارجية المثيرة العديد من طرازات بنتلي الفاخرة عالية الأداء التاريخية، لكنها ترتقي بهذه المزايا نحو المستقبل. والنتيجة هي رؤية مستقبلية تتلاءم مع مكانة بنتلي كأكثر علامة تجارية فاخرة مرغوبة في العالم.

 

وترتكز بنتلي EXP 100 GT على المزايا الأساسية التي تتمتّع بها بنتلي وهي مستوحاة من فهم الشركة العميق لرغبات عملائها الذين يتمتّعون بالذكاء والتفكير المستقبلي. وتتبنّى السيارة ذات التصميم الجميل مفهوم الذكاء الاصطناعي (AI) باعتباره وسيلة لتأكيد موقع السيارة كمكان لتوليد وعيش والاستمتاع بالتجارب والمشاعر الإنسانية الاستثنائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

تعرف على السعر والمواصفات لـ سيارة محمد صلاح .. صور

بنتلي تعلن عن باكلار الجديدة بـ 12 نسخة فقط حول العالم .. صور

بنتلي توقف إنتاج سيارتها الفاخرة لهذا السبب

بدء مسابقة رولز رويس لتصميمات الاطفال سيارات المستقبل .. تعرف على التفاصيل

بعد 90 عاما.. بنتلي تنتج نسختها التاريخية Blower من جديد ..صور

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال كرتونية.. شاهد

اليوم.. إعلان رؤية هلال رمضان 2020.. ودار الإفتاء تلغي الاحتفالية

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

الحظر في شهر رمضان.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة.. التخفيف أقربها

أزمة كورونا.. أحمد موسى يكشف عن 3 سيناريوهات لشهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم