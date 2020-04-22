فرنسا تختار أجمل سيارة لعام 2020 .. تعرف على الفائز

أعلن رسميا مهرجان السيارات الدولي الفرنسي بدورته السنوية الخامسة والثلاثين عن اجمل سيارة نموذجية لعام 2020 في مهرجان السيارات الدولي والتى حصلت عليها بنتلي طراز EXP 100 GT .

بدأت بنتلي العام الجديد بتألّق مع حصول سيارتها النموذجية المستقبلية طراز بنتلي EXP 100 GT على تقدير خاص جدًا. فعبر إلقائه الضوء على ما ستكون عليه طبيعة السيارات الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) في العام 2035 .





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قال ستيفان زيلاف، مدير التصميم في بنتلي تعليقا على هذه المناسبة وجائزة افضل سيارة ان " EXP 100 GT أكثر من مجرّد سيارة نموذجية، إذ تمثّل رؤية لمستقبل التنقّل الفاخر المستدام. وهي تقدّم مزيجًا ملهمًا من الأداء، التقنيات والحِرَفية اليدوية الراقية، بينما في الوقت ذاته توفر تجربة جميلة تفاعلية ذكية عاطفيًا. ويسرّنا جدًا الحصول على هكذا تقدير خاص في مهرجان بارز يحظى بمكانة عالية."

تم تصميم بنتلي EXP 100 GT من الداخل للخارج وهي تستفيد من منصّة كهربائية بالكامل وتعيد تصوّر مفهوم السيارة الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) للعام 2035. وهذا الطراز هو بمثابة عالم للتجارب الفاخرة المشترَكة حيث يعيش السائق والراكب معه المستوى ذاته من المتعة التي تقدّمها الرحلات الاستثنائية المختلفة. ويعكس حضور السيارة وأبعادها الخارجية المثيرة العديد من طرازات بنتلي الفاخرة عالية الأداء التاريخية، لكنها ترتقي بهذه المزايا نحو المستقبل. والنتيجة هي رؤية مستقبلية تتلاءم مع مكانة بنتلي كأكثر علامة تجارية فاخرة مرغوبة في العالم.

وترتكز بنتلي EXP 100 GT على المزايا الأساسية التي تتمتّع بها بنتلي وهي مستوحاة من فهم الشركة العميق لرغبات عملائها الذين يتمتّعون بالذكاء والتفكير المستقبلي. وتتبنّى السيارة ذات التصميم الجميل مفهوم الذكاء الاصطناعي (AI) باعتباره وسيلة لتأكيد موقع السيارة كمكان لتوليد وعيش والاستمتاع بالتجارب والمشاعر الإنسانية الاستثنائية.