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سيارات

كيفية السيطرة على السيارة حال تعطل مثبت السرعة

الأحد 24/مايو/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تتسارع الشركات العالمية لتصنيع السيارات على تزويد سياراتها الجديدة بالعديد من التقنيات الحديثة، من أجل زيادة وسائل الامان والسلام ولكن في بعض الاحيان تتسبب هذه التقنيات في مشاكل كبيرة لقائد السيارة ومنها تعطل مثبت السيارة أثناء القيادة.

وهناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها السائق إذا تعطل مثبت السيارة أثناء القيادة.. في البداية يجب أن يلتزم الهدوء التام وعدم الخوف والهلع حتى لا تتعرض السيارة والسيارات الأخرى في الطريق بسبب تصرف خاطئ قد تتخذه.

وبحسب موتور 1 العالمي، يجب أن يقوم بتحرير محرك السيارة ووضع الفتيس على الحياد وهو الوضع  (N)، ثم إطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه.

تساعد هذه العملية تؤدي إلى إعادة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة، ومن ثم السيطرة على السيارة.

اما في حال فشل هذه الطريقة يجب أن التمسك بعجلة القيادة ثم قط بالضغط على الفرامل بشدة إن لم تستجب السيارة فيقوم السائق برفع فرامل اليد تدريجيا مع الحفاط على التمسك بالمقود حتى لا تنحرف السيارة .

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