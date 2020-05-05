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سيارات

تعرف على التصرف الصحيح عند تعطل مثبت السرعة في السيارة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:00 م
مثبت السرعة
مثبت السرعة
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اشرف عطية

مع زيادة التطور التكنولوجي والرفاهية في السيارة تزداد المخاطر أيضا، وكل يوم تزداد صناعة السيارات تطورا ملحوظا أكثر وأكثر، وجميعنا نحب أن تكون سياراتنا على أعلى قدر من الرفاهية.


وعلى سبيل المثال، يعد مثبت السرعة في السيارة من الرفاهية، لكن جميعنا نحب وجوده في سياراتنا لأنه يريحنا، خصوصا عند القيادة على طرقات السفر والمسافات الطويلة. 


وفي بعض الأحيان، يتلف مثبت السرعة الخاص بالسيارة ويعلق ولا يعلم أغلب السائقين كيفية التصرف عند حدوث هذه المشكلة.


في هذا السياق نطرح عليكم التصرف المطلوب عند تعرضكم لمثل هذه المشكلة. 


التصرف السليم عند تعطل مثبت السرعة:  

1- لا تفقد أعصابك وركز في الطريق.

2- قم بتشغيل أضواء الانتظار.

3- تجنب الضغط على الفرامل لأنه سيصبح دون جدوى.

4-حاول أن تنقل الفتيس إلى حرف N 

5- قم بتبطيل المحرك لكن قم بتشغيل أول مستوى للمفتاح لتجنب إغلاق قفل الدركسيون.

6- حاول تشغيل المحرك من جديد لأن هذه العملة تعيد تنشيط الكمبوتر الخاص بالسيارة، مما يمكن أن يبطل عمل مثبت السرعة. 

7- قم باستخدم الفرامل لكن بحرص.

8- استخدم فرامل اليد بحرص شديد لتجنب انحراف السيارة. 

9- افتح نوافذ السيارة لتزيد من مقاومة الهواء، ما يساعد السيارة في التوقف أسرع.

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