هل يؤثر الشخير على الصحة العقلية؟

يحتاج دماغك إلى النوم ليعمل بشكل صحيح. حتى أثناء النوم ، يستمر الدماغ في العمل ، حيث يعالج أحداث اليوم. لذا فإن النوم الجيد ليلًا أمر ضروري لتعزيز الذاكرة واتخاذ القرار والتعلم والوظائف المعرفية الأخرى. يؤدي الشخير إلى اضطراب النوم ، مما يجعل الشخص يزحف خارج السرير ويشعر بالتعب والإرهاق والانفعال.





للدماغ المحروم من النوم بعض الآثار النفسية التي ليست بالضرورة واضحة للغاية ، ولكنها مزعجة. يؤدي إلى ضعف إدراكي ، حيث يقلل قلة النوم من كفاءة الدماغ في تخزين الذاكرة واسترجاعها. يمكن أن يعيق الإبداع والتركيز ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في سلوكيات المخاطرة وفقا لindianexpress





* قد يؤدي النوم المضطرب إلى القلق ، ويقلل هذا القلق من قدرة المرء على التعامل مع الإجهاد. أولئك الذين يعانون بالفعل من القلق وقلة النوم يمكن أن يزيد من سوء أعراضهم.









أظهر هؤلاء الأفراد الذين يعانون من انقطاع النفس النومي أنهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. يمكن أن يسبب نقص الأكسجين واضطرابات النوم تغيرات في وظائف الدماغ ، مما يؤدي إلى الاكتئاب.





* الأفراد الذين يشخرون أكثر يواجهون أيضًا خطرًا متزايدًا من الرضا الجنسي المتناقص.



