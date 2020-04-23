قبل 30 دقيقة من النوم.. حيلة للقضاء على الشخير

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الشخير، وهذه العادة تؤرقهم كثيرا، كما تؤرق شركاء حياتهم وأشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة بنسلفانيا، إلى أن الشخير بصوت عال والناتج عن توقف التنفس أثناء النوم قد يكون أحد أسباب وجود لسان سميك لديك.
إليك حيل سريعة تخلصك من الشخير يقدمها موقع برايت سايد
مضغ الحبهان .. فهو يساعد على مكافحة الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال للشخير قبل 30 دقيقة من نومك تناولى مغلى الحبهان فهو يساعد على فتح الممرات الأنفية المسدودة ومرور الهواء من خلاله.
-يمكنك علاج الشخير بواسطة بضع قطرات من النعناع وإضافتها إلى كوب من الماء فهو يعمل على علاج و تخفيف تورم الأغشية المخاطية في بطانة الأنف والحلق.
-فقط أضيفى ملعقتين من مسحوق الكركم إلى كوب من اللبن وتناولى هذا المشروب قبل النوم وستدهشين بالنتيجة.