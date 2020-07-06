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محافظات

لإجراء الصيانة العاجلة.. محافظ الشرقية: حصر أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:06 م
صيانة عاجلة
صيانة عاجلة
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة الكهرباء والإنارة العامة من خلال تركيب محولات كهربية جديدة، وعمل لوحات توزيع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتركيب كشافات الليد لتحسين مستوى الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين.


,كلف محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء حصر لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع والميادين الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة ، وذلك من خلال لجان عمل مشكلة من مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور عليها ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفاءتها.


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وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإصلاح وصيانة عمود كهرباء بجوار البرجولة أمام مبنى مجلس المدينة وذلك أثناء مرور اللجان المشكلة على أعمدة الإنارة العامة المتواجدة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المركز وتبين أن عمود الإنارة به ماس كهربائى وتم إجراء أعمال الصيانة الفورية للعمود.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالتلين بتركيب كشافات بطريق العقدة ومراجعة الأسلاك الكهربائية والتأكد من عزلها حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين تنفيذًا للخطة العاجلة لمراجعة أعمدة الإنارة، وإستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، مع تركيب عوازل بالأعمدة كافة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.

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