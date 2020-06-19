شاهد.. بدء تدشين حملات صيانة أعمدة الإنارة وإزالة الأبراج السكنية بشوارع المحلة.. صور

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الاقليم بالضرورة التنسيق مع مسئولي وقيادات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة صيانه وإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بنطاق شوارع الجمهورية وسكة زفتي خلال الفترة المقبلة .

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وأشار محافظ الغربية تعليماته إلي محمد عبد الغني رئيس حي ثان المحلة بأهمية الإشراف على الأبراج السكنية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وإحالة كافة الحالات المرصودة إلي النيابة العسكرية .

وشدد رئيس حي ثان فى تعلمياته إلي لمياء خليفة نائب رئيس الحي بأهمية شن حملات على الأبراج السكنية المخالفة وإزالة شدة خشبية في المهد لأعمال بناء مخالفة بالدور الثاني علوى بالعقار الكائن بشارع الإنتاج نطاق حى ثان المحلة .

كما شدد رئيس الحي بأهمية التعاون لشن حملات مكبرة بالتنسيق مع مسئولي ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع رئيس حي أول لاستكمال خطة التطوير والرصف الجاريه خلال الفترة الحالية .

وأشار رئيس الحي على أهمية استمرار حملات النظافة والتجميل فضلا عن الدفع بعدد سيارات ولودرات والمعدات لرفع تلال القمامة بكافة المناطق السكنية وعلي رأسها نعمان الأعصر وسكة طنطا والجمهورية ومنشية البكري بنطاق الحي لتأمين أرواح المواطنين .