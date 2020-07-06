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محافظات

مشاركة مجتمعية.. وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:43 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتفقد جهاز الاشعة
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محمد الطحاوي
تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية باللشكر والتقدير لرجال ومؤسسات المجتمع المدني علي تضافر الجهود، والدعم المستمر لمنظومة الصحة بمحافظة الشرقية، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، بقيمة تقديرية بلغت أكثر من ٤ ملايين جنيه.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية بالمستشفي، ومتابعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية، ووجه "مسعود" الشركة الموردة بسرعة الإنتهاء من الأعمال وتشغيل الجهاز لخدمة المرضي بالمحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

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وكلف وكيل الوزارة مدير عام العلاجي، ومسئولة الأشعة بالمديرية، بوضع خطة لرفع أداء العمل بالأشعة المقطعية، والأشعة العادية، وخط سير المريض، مع التدريب الجيد لأطباء وفنيين الأشعة علي الجهاز الجديد.

كما تفقد أعمال التطوير بالدور الثالث علوي، ووجه بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال وتشغيل الجناح الثاني خلال أيام ليصل عدد الأسرة إلي ٤٦ سرير، وتبلغ تكلفة أعمال التطوير ٣ مليون، ٧٠٠ ألف جنيه، ووجه بوضع نظام تحكم ومراقبة بالدور الثالث.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة إزالة مخلفات الأعمال والرواكد، ووجه ببدء العمل لتطوير شبكة الغازات بالدور الثاني، وكلف إدارة المستشفي بنقل المرضي، وتطهير وتعقيم المكان قبل بدء الأعمال.

في سياق متصل وإستكمالا للمتابعة الميدانية والمستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، قام وكيل الوزارة بالمرور علي مستشفي حميات الزقازيق، للإطمئنان علي الخدمات المقدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما وجه مدير المستشفي بعمل بعض التعديلات بالمستشفي لتطوير الخدمة ورفع كفاءتها، ووضع خطوط سير منفصلة لمرضي الكلي الصناعي، للبدء في تفعيلها للحالات العادية، مع البدء في تفعيل العيادات الخارجية داخل المستشفي.
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