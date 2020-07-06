لمرورها بأزمة نفسية.. انتحار طالبة بالثانوية العامة في الشرقية

أقدمت طالبة بالصف الأول الثانوي العام،علي التخلص من حياتها بتناول حبة الغلال القاتلة وتم العثور علي جثتها بمنزل أسرتها بقرية "شوبك إكراش" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بالشرقية.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على "هـ.م" 18 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي العام، جثة هامدة داخل منزل أسرتها بقرية "شوبك إكراش" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

أقرأ ايضا:

فرحه كان في العيد..والد ضحية الغدر بالشرقية يروي مأساته: خرج يشتغل قتلوه..صور

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين تخلص الفتاة من حياتها عقب تناولها حبة الغلال القاتلة وذلك لمرورها بأزمة نفسية قبل وفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.