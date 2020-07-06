محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال الاتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك متابعة دائمة على مدار الساعة مع كافة الأجهزة لتنفيذية على مستوى المحافظة للتأكد من التنفيذ الكامل لحزمة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على حياة وصحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال التطهير والتعقيم لكافة الأماكن بالمراكز والأحياء والمدن والقرى تجرى على قدم وساق، مضيفا أن هناك مشاركات فعالة للمجتمع المدنى لتوفير المستلزمات والأدوات اللازمة لأعمال التطهير والتعقيم.





كما أوضح المحافظ ، أن هناك متابعة مستمرة لتوافر ودعم المستلزمات والادوية بمستشفى العزل ومستشفيات الفرز بنطاق المحافظة، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع التموين للعمل على توافر السلع الغذائية والمواد التموينية للمواطنين بنطاق المحافظة ومواجهة اية طوارئ فورا



