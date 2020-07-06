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محافظات

إنشاء طرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من تشكيل وانشاء الطرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بعدد ١٩٧ قطعة مطروحة للاستثمار امتدادا للمرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

  وذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين ، و تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة  الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية لاعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية بجمصة بحضور  هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة  السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالحميد شومان رئيس جمعية المستثمرين بجمصه  والمهندس ابراهيم درويش نائب رئيس الجمعية ، والمستشار مصباح عيد المستشار القانونى للمحافظة، ومسئولى قطاعات الاسكان والمرافق ، ومياة الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، مسئولى ادارات البيئة والشئون القانونية والتنمية الاقتصادية والاستثمار  والحسابات والمرافق بالمحافظة و تناول المحافظ خلال العديد من الموضوعات المتعلقة بدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بجمصة من خلال التيسير على المستثمرين.

 وطالب محافظ الدقهلية باهمية التسويق المتميز بآليات مبتكرة لقطع اراضى منطقة ال١٠٨ أفدنة لاضافة مشروعات استثمارية جديدة تنضم لمشروعات المنطقة الصناعية بجمصة لخلق فرص عمل جديدة لابناء الدقهلية  .

اكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الورش الحرفية التى تخدم المنطقة الصناعية بعدد ٢٠ ورشه تصلح لكافة الحرف التى تحتاجها المنطقة الصناعية بجمصة مثل ورش الخراطة والكاويتش واللحام والميكانيكا.

وكلف المحافظ مسئول قطاع الكهرباء بالمحافظة بضرورة العمل الجاد على  انتظام التيار الكهربى داخل المنطقة الصناعية و ان يكون المحول المغذى بالكهرباء لمصانع المنطقة خاص بهافقط  ولا يتم تحميله بأية احمال اخرى. 

إنشاء طرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة
إنشاء طرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة
إنشاء طرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة
إنشاء طرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة
إنشاء طرق وتوصيل المرافق لقطع اراضى ال١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة
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