محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمتابعة الميدانية لدور الرعاية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية بإعداد برنامج للمتابعة الميدانية لكافة دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى.





وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بها للاطفال والمسنين القائمين فى هذه الدور والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وعرض تقارير الزيارات لها على الطبيعة من قبل مدير مديرية التضامن الاجتماعى لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى عملا على راحة المواطنين الذين ترعاهم هذه المؤسسات.





و ذلك فى اطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتقديم الرعاية والمساندة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع بالمحافظات.





ومن جانبه قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية فقد تم زيارة مؤسسة تربية البنات بالمنصورة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وأوجه الدعم المطلوبة مشيرا الى انه تقرر رفع الإعانة السنوية للدار بما يتناسب مع حجم مصروفات الدار وكذا دعم المؤسسة باخصائيين نفسيين.





،كما تم تحديد إحتياجات المؤسسة لرفع كفاءتها موضحا انه اطمأن على مستوى النظافة بالدار وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدار للوقاية من فيروس كورونا.





واضاف وكيل الوزارة انه تم دعم مكاتب التوجيه والاستشارات الاسرية ودار الأمل للمسنين بمبلغ ٣٣٠٠٠٠ جنيه وذلك لتطوير ودعم تلك المشروعات وتنفيذ العديد من البرامج والأ نشطة كما تقرر اعادة هيكلة الجهاز الوظيفي بالدار ليناسب مع عدد النزلاء ، كم تقرر تطوير عدد ٤ مكاتب تأهيل واستشارات أسرية وهي (المنصورة - ميت غمر - المنزلة - تمي الامديد) .





ومن جانبه اكد محافظ الدقهلية على متابعته الشخصية لأنشطة وخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة خاصة رعاية اليتامى والمسنين الذين يستحقون كل رعاية ومساندة مشيرا لاهمية مشاركة المجتمع المدنى والقادرين لتوفير كل مايلزم تلك المؤسسات لتقديم افضل الخدمات.