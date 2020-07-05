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محافظات

محافظ الدقهلية في اجتماعه برؤساء المدن والأحياء: عملكم ميداني لحل المشاكل

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، أن عملهم ميدانيا فى المقام الأول، لأنه يستهدف متابعتهم الجادة لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجاوب الفورى لحل مشكلاتهم المتعلقة بكافة قطاعات المرافق والخدمات بالتعاون المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور مسئولى الحسابات والمالية والبيئة والنظافة والصناديق بديوان المحافظة، تناول خلاله كل ما يتعلق بقطاع النظافة وصناديق النظافة بالوحدات المحلية بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة .

واكد محافظ الدقهلية على ضرورة العمل وفق آليات جديده لتعظيم الموارد الذاتية لقطاع النظافة وفقا لربط للتحصيل القائم على حصر فعلى للوحدات والمحلات والعيادات والصيدليات وكافة الموارد المتاحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع قطاع الكهرباء ليقوم بامداد الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بحصر واقعى ودقيق للوحدات السكنية والعيادات والمحلات والصيدليات بنطاق المحافظة لتتمكن الوحدات المحلية من عمل ربط فعلى لمتحصلات النظافة بهدف تعظيم الموارد التى تستهدف تحسين الخدمة والصرف على قطاع النظافة وتدبير احتياجاته اللازمة للعمل .

وفى ذات السياق قرر محافظ الدقهلية ، قيام لجنة من التفتيش المالى والإدارى لفحص الإيرادات والمصروفات بصندوق النظافة فى كل من مراكز ومدن جمصة والسنبلاوين وبنى عبيد وجمصة وغرب المنصورة، كما قرر عدم صرف اى مبالغ مالية من صندوق النظافة بالوحدات المحلية الا بعد العرض عليه شخصيا.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق  الاستفادة القصوى من جميع الأفراد العاملين المثبتين على صناديق النظافة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مشيرا الى تشغيلهم فى أعمال التحصيل.

وكان محافظ الدقهلية ، قد استعرض خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بقطاع النظافة فى كل مركز ومدينه وحى على حده، وأكد خلاله على المسئولية الكاملة لرئيس المدينه عن تعظيم الموارد نطاق مسئوليته والعمل على النهوض بقطاع النظافة وحل كافة المشكلات المتعلقة بالعاملين بهذا القطاع ووجه لرؤساء المراكز والمدن بإجراء الصيانة الدورية لمعدات وسيارات وآلات النظافة والحفاظ عليها وإطالة فترة استخدامها.
محافظ الدقهلية في اجتماعه برؤساء المدن والأحياء: عملكم ميداني لحل المشاكل
محافظ الدقهلية في اجتماعه برؤساء المدن والأحياء: عملكم ميداني لحل المشاكل
محافظ الدقهلية في اجتماعه برؤساء المدن والأحياء: عملكم ميداني لحل المشاكل
محافظ الدقهلية في اجتماعه برؤساء المدن والأحياء: عملكم ميداني لحل المشاكل
محافظ الدقهلية في اجتماعه برؤساء المدن والأحياء: عملكم ميداني لحل المشاكل
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