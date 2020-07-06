متحدث وزارة الإنتاج الحربي : الفريق العصار شخصية نادرة الوجود .. فيديو

قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي ، إنه تعرف على الفريق العصار في أحداث يناير، وفكرة ترشيحي للعمل معه كانت بعيدة عن أحلامي وطموحاتي .









وأضاف بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أنه خلال سنتين ونصف تعلمت من الفريق العصار ما لا يمكن ان أ تعلمه خلال سنوات ضوئية وأكد ان العصار شخصية نادرة الوجود .









محمد بكر ، أن الفريق العصار كان يقوم بتعليم من حوله بشكل غير مباشر، مؤكدا انه كان يعمل اكثر من أى فرد داخل فريق عمله . وأوضححولهعمله









وتابع : الفريق العصار كان يقوم بمتابعة جميع الملفات ودائما كان متواجدا بين الناس وأكد علي ان هدف الفريق العصار الاول هو رفعة الوطن.









واستكمل : الفريق العصار قام بعمل العديد من الاتفاقيات بين العديد من الدول من اجل الارتقاء بوزارة الانتاج الحربي .