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توك شو

متحدث وزارة الإنتاج الحربي : الفريق العصار شخصية نادرة الوجود .. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:39 م
محمد بكر
محمد بكر
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إبراهيم القادري
قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي ، إنه تعرف على  الفريق العصار في أحداث يناير، وفكرة ترشيحي للعمل معه كانت بعيدة عن أحلامي وطموحاتي .


وأضاف بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أنه خلال سنتين ونصف تعلمت من الفريق العصار ما لا يمكن ان أتعلمه خلال سنوات ضوئية وأكد ان العصار شخصية نادرة الوجود .


وأوضح محمد بكر ، أن الفريق العصار كان يقوم بتعليم من حوله بشكل غير مباشر، مؤكدا انه كان يعمل اكثر من أى فرد داخل فريق عمله.


وتابع : الفريق العصار كان يقوم بمتابعة جميع الملفات ودائما كان متواجدا بين الناس وأكد علي ان هدف الفريق العصار الاول هو رفعة الوطن.


واستكمل :  الفريق العصار قام بعمل العديد من الاتفاقيات بين العديد من الدول من اجل الارتقاء بوزارة الانتاج الحربي .
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