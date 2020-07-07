نتلقى الآن طلبات التصالح.. محافظ الفيوم: تعاملنا مع نحو ألف مخالفة بناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الفيوم ، إن عدد مخالفات البناء التى تعاملنا معها خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس وحتى الآن من 800 الى 1000 حالة .





وأضاف " الأنصاري " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا تيوز " ، إن المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء أصبحوا يتقدمون الآن على طلبات التصالح





وأشار إلى أنه تم التأكيد على إنقاذ الجزء العمرانى الموجود حاليًا بحيث لا يكون هناك تشوهات أخرى ، لافتا إلى أنه تم إيقاف الترخيص السكنى فى عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر لمراجعة التراخيص القائمة .





وتابع أنه خلال الأسبوعين الماضيين هناك عقارين تم بناؤها بدون ترخيص و قمنا بالإزالة فى أحد الميادين بالمحافظة، ونوه إلى أن أشكال وأنماط المخالفة متعددة من 2011 الى 2013 .





وأكد أنه يمكن أن يكون العقار مرخص ولكن هناك مخالفة لارتفاعه، مشيرا إلى أن بعض العقارات قدمت على تصالح وبدأنا بالفعل تكثيف المرور والمراجعة الفنية للعقارات ليشعر المواطن أن هناك إجراءات كامله الدولة أجرتها .



