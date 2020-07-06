إزالة فورية.. مجلس الوزراء يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفي مدبولي قام اليوم بزيارة تفقدية لإدارة مرور السادس من أكتوبر بعد عملها بشكل جزئي لخدمة المواطنين، موضحا أنها تقدم الخدمات الى المواطنين بأحدث الطرق التي وصل لها العالم.









وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية «عزة مصطفى»، أن رئيس الوزراء قام بزيارة عدد من مشروعات الطرق الجديدة؛ منوها بأن تلك المشروعات سوف تساهم في سهولة المرور بالطرق.









وعلى جانب آخر اشار سعد، الى أنه يجري العمل على تحديد مجموعة من المناطق التي أصبحت مكدسة بشكل لا يتناسب مع المساحة والمرافق سوف يتم اتخاذ قرار بمنع البناء في هذه المناطق.









ونوه سعد، بأن الدراسات سوف تشارك فيها كل الجهات المعنية من الإسكان والتنمية المحلية، لافتا الى أن المستشفيات والخدمات مستثناة من وقف البناء في تلك المناطق المكدسة بالسكان.









وناشد سعد، كل من تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء الرجوع الى الاماكن التي قدموا فيها لمعرفة قيمة المبلغ الذي سوف يدفعه للتصالح، مرددا: «من لم يتقدم بطلب للتصالح سوف يتعرض للإزالة على الفور».