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أخبار العالم

عمان تسجل 1262 إصابة جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تصل لـ31 ألفا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1262 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 48997 حالة.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تشمل 968 حالة لعمانيين و294 حالة لغير عمانيين.


وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 224 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة العمانية إلى أن عدد المتعافيين من الفيروس وصل عددهم إلى 31000 حالة شفاء. 

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العماني إن أعداد الإصابات بين العمانيين في ازدياد وهناك نقل للفيروس داخل الأسرة الواحدة.

وأوضح أنه في الأشهر الأولى من هذه الجائحة تمكنت السلطنة من الحد من عدد الإصابات بسبب تعاون الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات إلا أنه في الأسابيع الستة الماضية تغيرت الأمور بشكل مزعج ومقلق ومخيف.
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