عمان تسجل 1262 إصابة جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تصل لـ31 ألفا

سجلت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1262 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 48997 حالة.





وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تشمل 968 حالة لعمانيين و294 حالة لغير عمانيين.









وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 224 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كما أشارت الصحة العمانية إلى أن عدد المتعافيين من الفيروس وصل عددهم إلى 31000 حالة شفاء.



