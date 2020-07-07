ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات.. إيران تسجل 2637 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 200 حالة وفاة جديدة في أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي جائحة كورونا ، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 11 الفا و931 شخصا.









2637 حالة جديدة، خلال الساعات الماضية. وأضافت وزارة الصحة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران ، بلغ لغاية ظهر اليوم، الثلاثاء، 245 ألفا و688 شخصا، بعد تسجيل

















وذكرت سادات لاري، في تصريحها الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3270 في وضع حرج، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 207 آلاف شخص لغاية الآن.







