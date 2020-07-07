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أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات.. إيران تسجل 2637 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 200 حالة وفاة جديدة في أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي جائحة كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 11 الفا و931 شخصا.


وأضافت وزارة الصحة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران، بلغ لغاية ظهر اليوم، الثلاثاء، 245 ألفا و688 شخصا، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة، خلال الساعات الماضية.




وذكرت سادات لاري، في تصريحها الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3270 في وضع حرج، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 207 آلاف شخص لغاية الآن.


كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و846 ألفا و793 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الآن.
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