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أخبار العالم

زلزال بقوة 4.8 بمقياس ريختر يضرب جنوب إيران

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ضرب زلزال بقوة 4.8 ريختر، أجزاء من مقاطعة هرمزجان الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شعر به السكان. 

وأعلن مركز الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي بجامعة طهران أن مركز الزلزال على بعد 42 كم من لوردوف هرمزجان وعلى عمق 26 كم.

فيما أعلنت هيئة رصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، عن تعرض سواحل إندونيسيا لزلزال بقوة 6.6 بمقياس ريختر. 

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت أمس، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ريختر، هَزَّ ولاية ألاسكا في تمام الساعة 8:53:35 بالتوقيت العالمي.

ولا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات بسبب النشاط الزلزالي حتى الآن.
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