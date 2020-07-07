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محافظات

ألوان موحدة.. الانتهاء من طلاء 2980 واجهة مبنى بالشرقية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:21 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من طلاء 2980 حالة من واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة اللمسة الجمالية والحضارية للمدن واستعادة الهوية المصرية والنسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني.


شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني والعقارات باللون الموحد مشيرا إلى أنه لن يتم قبول طلبات التصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.

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ومن جانبه أضاف المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقيه أن مدينة الإبراهيمية جاءت في المركز الأول حيث تم الانتهاء من طلاء ودهان 184 من إجمالي ١٨٥ مبني بنسبة تنفيذ 99.4% وتليها في المركز الثاني مدينة منشأة أبو عمر حيث تم الانتهاء من طلاء١٣٦ من إجمالي ١٤٨ مبني بنسبة تنفيذ 91.8% .


وأشار السكرتر العام لمحافظة الشرقية أنه جاء في المركز الثالث مدينة كفر صقر حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طلاء ودهان ١٨٨ من إجمالي ٢١٩ مبني بنسبة تنفيذ 85.8 %.


أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها وكذلك إلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقري بمحافظة الشرقية بطلاء واجهات المباني باللون " البيج الفاتح " والنوافذ الخارجية باللون الأخضر وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

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