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محافظات

لسلامتك البس الكمامة.. مبادرة إرادة شعب الشرقية تواصل فعالياتها للوقاية من كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات أعضاء فريق مبادرة " إرادة شعب الشرقية " بمحافظة الشرقية لتوعية المواطنين، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وبضرورة ارتداء الكمامة الواقية  والحفاظ على التباعد الاجتماعي في مراكز ( الزقازيق فاقوس وابوكبير وههيا وبلبيس واولاد صقر والعاشر من رمضان وديرب نجم وأبوحماد والإبراهيمية والحسينية).


وأشار المحافظ إلى أن أعضاء فريق المبادره والمقسمين إلى مجموعة من 22 فريقا مكونة من 200 شاب وفتاه يواصلون زياراتهم الميدانية لتوعية المواطنين المتواجدين بشوارع مدينة الزقازيق والمراكز السابق ذكرها  كما قام أعضاء فريق المبادرة بمركز بلبيس بتوزيع كتيبات عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لكيفيه تجنب العدوى من فيروس كورونا على المواطنين بالشوارع والأسواق.


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أكد المحافظ انه قاموا أعضاء المبادرة بمركز ومدينة ههيا بتوزيع كمامات واقية على المواطنين في الأسواق وامام البنوك كما قاموا الأعضاء بتوعية المواطنين وامام الكافيهات والكافتريات وذلك خلال الفترة المسائية.


كما قاموا أعضاء الفريق بمركز ومدينة الزقازيق بتوزيع ولصق استيكارات على السيارات الأجرة باسم المبادرة تحت شعار( لسلامتك البس الكمامة ) وتم توزيع مايقرب من 12 الف استيكر على سيارات الاجره بمدينة الزقازيق.


جدير بالذكر أن أعضاء المبادرة قاموا بالتنسيق مع مجموعة من الأطباء المتخصصين بالتطوع والقيام بنشر فيديوهات توعوية علي صفحة المبادرة على الفيس بوك (مبادرة ارادة شعب الشرقية) لإعطاء بعض النصائح والإرشادات الخاصة بكيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه فى حالة ظهور أى أعراض للفيروس.

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