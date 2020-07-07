تطوير زراعة وإنتاج النخيل وأهم الأصناف.. ندوة علمية في الفيوم.. صور

عقدت مديرية الزراعة بالفيوم برعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ندوة علمية ، عن تطوير زراعة وانتاج النخيل واهم الأصناف والمعاملات البستانية وذلك في قاعة الإرشاد الزراعى والتى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم





وذلك بحضور الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم والدكتورة أماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والمهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي و احمد لطفي مدير عام إدارة البساتين والمهندس محمد مكاوى مدير العلاقات العامة و فاطمه جاد مسؤل الإعلام والمهندس ألفي كامل مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية والمهندس ياسر العسال ومديري الجمعيات الزراعية ونخبة كبيره من المزارعين والمهتمين بزراعة النخيل على مستوى المحافظة









أكد الدكتورربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن الهدف من الندوة النهوض بقطاع التمور وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية. وكذلك عن فوائد الري الحديث بالتنقيط





وطالب الدكتور عباس سعد استاذ زراعه النخيل والفاكهة الاستوائية ورئيس القسم الأسبق بمعهد بحوث البساتين بتطويروضرورة إدخال أصناف جديدة لمحافظة الفيوم تضر دخلا كثيرا على المزارعين غير الاصناف الحالية، وأكد أنّه من الممكن الاستفادة من جميع أجزاء النخيل دون استثناء خاصة الأصناف السكرية التي يكون طعم الثمرة فيها قريب من مذاق السكر مثل صنف الإخلاص وهو ذو مذاق طيّبو صنف البرحيه الذي تكون ثمرته طيبة المذاق في البداية، ثم تزداد حلاتهاو الصنف الصفري الذي يُعرف بلونه الأصفر، كما أنه تدوم صلاحيته لفترات طويلة. و يعتبر من أشجار الزينة التي تعج بها شوارع بعض المدن. تستخدم أوراقه في بناء سقوف بعض المنازل، و يدخل في صناعة الكراسي والأوراق و تسخدم جذوعه في تحضير بعض مواد البناء. تدخل جذوره في عملية توليد الوقود، وتصنيع السماد. يدخل السعف في صناعة بعض لوازم النساء، مثل الشنط، وأدوات الزينة .





وأكد أن فوائد الثمرة: تحافظ على الكولسترول فهي تساعد على التخلص من الإمساك المزمن المسبب لها، نتيجة احتوائها على السكريات سريعة الهضم والألياف و تحمي الأسنان، وتقي من تسوسها، فهي تحتوي على مادة الفلور المسؤولة عن صحة اللثة وسلامتها.و تخلص الجسم من سمومه، والقولون وتعالج تهيجه و تخفف حموضة المعدة وتعالجها تخفف آلام الصداع، والشعور بالغثيان، والدوار وتعالج مشاكل التسمم الغذائي. تسهل عملية الولادة وتخفف آلامها.





وتحدث الدكتور عباس أيضا عن الآفات سواء كانت حشرية أو مرضية. وتسبب هذه الآفات أضرار كبيرة تؤثر على المحصول ونوعية الثمار.



